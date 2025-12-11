¿Tiene que sacar la hoja de delincuencia en diciembre? Poder Judicial aplicará horario especial para este trámite

Si necesita tramitar su hoja de delincuencia en lo que queda de este mes de diciembre, debe tener en cuenta que el Registro Judicial contará con un horario de atención especial debido al cierre colectivo del Poder Judicial de fin y principio de año.

El Poder Judicial informó que el Registro Judicial no trabajará en la primera semana del cierre colectivo (del 22 al 26 de diciembre), pero reanudará sus servicios en la segunda semana del cierre, del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, en el horario especial de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 a las 4 p.m. Tanto esta oficina como en las administraciones regionales, emitirán certificaciones para fines laborales.

“También queda habilitado el servicio en línea en horas y días hábiles, a través de la aplicación del Poder Judicial o de la página electrónica del Poder Judicial, en la pestaña ‘Trámites en línea’ y ubicar la opción ‘Solicitud de Hoja de Delincuencia’ y se elige la opción correspondiente, ingresa al sistema con el usuario y contraseña (previamente solicitado en cualquier despacho judicial cercano), luego, al correo electrónico indicado, se le hará llegar la notificación de que ya puede descargar la certificación en PDF“, informó el Poder Judicial.

El Registro Judicial tendrá un horario especial por el cierre colectivo del Poder Judicial. (Jose Cordero)

Los servicios se brindarán con normalidad, salvo las certificaciones internacionales, que cuentan con un trámite especial. El 31 de diciembre será asueto para el personal judicial que labora en las oficinas judiciales del cantón central de San José.

A partir del 5 de enero del 2026, el Registro Judicial restablecerá sus servicios con el horario habitual, de 7 a.m. a 4:30 p.m., en jornada continua.

Las certificaciones de antecedentes penales o la hoja de delincuencia tienen una vigencia de tres meses.