Tiktoker tica teme por su vida luego de sufrir brutal agresión cuando hacía un “en vivo”

La tiktoker tica Tatiqueen teme por su vida luego de ser víctima de una golpiza dentro de la casa en la que vivía, esta situación la llevó a alejarse de las redes y denunciar los hechos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La influencer costarricense de nombre Yoselyn Duarte, de 21 años, estaba haciendo un “en vivo” en sus redes sociales el miércoles 28 de agosto anterior, a la medianoche junto con su cuñado y otros dos amigos cuando sucedió el ataque, el cual quedó grabado.

“Estábamos jugando, vacilando con la gente, interactuando, tocan (la puerta), mi cuñado se asoma y no se ve a nadie, pero mi amigo se asoma por la ventana y él dijo: ‘se ve una sombra, no abra’”, recordó la joven.

Sin embargo, en cuestión de segundo cuatro hombres y una mujer ya estaban dentro de la vivienda; la ofendida asegura que reconoció a los sospechosos; afirma que uno es un exnovio, los amigos de él y una persona trans, con este último nunca antes había tenido relación alguna.

Detalla que hubo golpes y heridas con arma blanca (puñal), la persona trans la emprendió contra ella.

“Me hieren con arma blanca en el glúteo derecho”, dijo la muchacha.

Según el OIJ, la agresión ocurrió la madrugada del pasado miércoles.

Detalla que hubo amenazas y no encuentra explicación para este trauma que le hicieron pasar.

“Sí hubo arma de fuego... el arma se encasquilló”, aseguró la muchacha, explicó que salió de la casa en medio de la golpiza, pero sabe que a uno de sus amigos sí lo apuntaron.

“Sí temí por mi vida en el mismo momento que los vi entrar, mi vida pasó por mis ojos y pensé simplemente: ‘hasta aquí llegué'. Entré en shock, así cómo se ve en el video, le pregunto ‘¿quién es usted?, ¿quién es usted?’ a la muchacha (se refiere a la trans) no la conocía y fue quien me agredió, a las otras personas sí las conocía”, menciona la influencer.

Tatiqueen no deja de llorar al recordar esos momentos de tensión.

Antes de detallar a La Teja lo ocurrido llamó a su abogado para asesorarse si debía o no hablar del tema.

“Nunca creí llegar a esa posición, en decir ‘pude ser una más’, ser un caso más en las noticias, mi mamá pudo ser una más en las marchas, pude haber sufrido heridas más graves, pudieron haber matado a mi mascota, pudieron haber pasado tantas cosas, en mi mente pasa ¿qué pudo haber pasado?”, exclama la muchacha.

La Teja tiene una copia de la denuncia que la creadora de contenido interpuso en el OIJ. Mientras tanto ella se fue de la casa en la que ocurrieron los hechos.

La tiktoker tica “Tatiqueen” de nombre Yoselyn Duarte teme por su vida luego de ser víctima de una brutal agresión. Foto: Cortesía Tatiqueen

“Nada justifica que le quiten su paz, ni llegar a herir con puñal o que uno tema por su vida. No he dormido, no he comido, no me he querido ni tan siquiera bañar, no he querido usar mis redes sociales, es algo cansado, la verdad.

“Creo que si alguien es capaz de hacer esto, es capaz de hacer cualquier cosa”, expresó la muchacha.

Concluyó diciendo que su expareja nunca la había amenazado en ningún momento; por ahora solo espera que haya justicia y que ella no se convierta en una víctima de agresión mortal.

En el 2024 este es el segundo hecho viral de agresión que surge en medio de los problemas por redes sociales entre tiktokers; uno de esos hechos fue la agresión contra la tiktoker Marisol Gómez Quesada, de 31 años y su prometido Eliécer Torres León, conocido como Tingo, de 43 años, fueron atacados a balazos en la casa en la que vivían y este último falleció consecuencia de las heridas.

Por esta agresión hay otros dos tiktokers investigados se trata de un sujeto de apellido Herrera Herrera, de 30 años y una mujer de apellido Fallas.