Toma ilegal de combustible provocó derrame de diésel que contaminó ríos y parte del mar en Limón

Una toma ilegal de combustible provocó un importante derrame de combustible, el cual ha generado afectación por contaminación en ríos de la provincia de Limón, incluso dicha contaminación se habría extendido hasta el mar.

Así lo informó Recope, indicando que el derrame habría ocurrido entre la noche del jueves y la mañana de este viernes, y está causando afectaciones en el tramo comprendido desde río Bartolo hasta la bocana con el río Moín, extendiéndose hasta el mar, en el sector contiguo al muelle de JAPDEVA.

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“La toma ilegal ya fue ubicada y se logró detener el trasiego de combustible, por lo que el derrame fue contenido en su origen y ya no continúa activo. En este momento, los esfuerzos se concentran en las labores de atención, contención, limpieza y remediación del impacto ambiental ocasionado por este hecho”, indicó Recope.

El efecto de las lluvias provocó que el diésel se dispersara rápidamente por el río. (Recope/Derrame de diésel contamina ríos en Limón.)

Debido a las condiciones de lluvia registradas durante la mañana de este viernes, el diésel se desplazó con rapidez por el cauce y hacia la zona costera, lo que amplió el área afectada y obliga a mantener una respuesta intensiva en distintos puntos.

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“Los equipos de respuesta de Recope se encuentran trabajando en las labores de control y mitigación para reducir el impacto ambiental y sanitario. No obstante, debido a la magnitud del incidente y a la complejidad de las acciones requeridas, es posible que los trabajos intensivos se extiendan por varios días”, agregó la institución.

Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la población a no ingresar al agua ni acercarse a las áreas visiblemente afectadas.

Una toma ilegal causó el derrame de diésel. (Recope/Derrame de diésel contamina ríos en Limón.)

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“Esta advertencia es especialmente importante para niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, pescadores, bañistas y familias que acostumbran visitar la playa durante el fin de semana”.

También se recomienda a los centros educativos, comercios y vecinos de los sectores cercanos mantenerse atentos a nuevos avisos y evitar actividades recreativas, deportivas o de pesca en las zonas impactadas hasta que las autoridades competentes indiquen que no existe riesgo.