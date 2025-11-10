Sucesos

Trabajadores hallaron algo en la represa de Brasil de Santa Ana que los dejó aterrados

Hallazgo generó gran consternación para los trabajadores de la represa de Brasil de Santa Ana

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Lo que inició como un trabajo de rutina para los empleados de la represa de Brasil de Santa Ana, en San José, se convirtió en un momento de suspenso al encontrar el cadáver de un hombre.

De acuerdo con el OIJ, la alerta del hallazgo la dieron este domingo 9 de noviembre, a las 12:55 p.m.

Las autoridades judiciales identificaron al fallecido con el apellido Rodríguez, de 54 años.

LEA MÁS: Niño de 2 años muere en violento choque de carros en Aguas Zarcas de San Carlos

El hallazgo ocurrió cuando hacían limpieza en la represa. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

LEA MÁS: Misterio en Guanacaste: hallan sin vida a un hombre en Sardinal de Carrillo

LEA MÁS: La Guácima: ladrones entran a casa y se llevan a Leia, una bulldog de 3 meses

“Presenta un golpe en un pómulo, al parecer producto del impacto al caer, no muestra otras heridas visibles”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

Sin embargo, están a la espera de los resultados de autopsia para determinar si tenía otras heridas que le provocaran la muerte.

Este hallazgo ocurrió cuando trabajadores de la represa realizaban un filtro de basura.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
represa en Santa Anahallan cuerpo en represa
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.