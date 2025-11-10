Trabajadores hallaron algo en la represa de Brasil de Santa Ana que los dejó aterrados

Lo que inició como un trabajo de rutina para los empleados de la represa de Brasil de Santa Ana, en San José, se convirtió en un momento de suspenso al encontrar el cadáver de un hombre.

De acuerdo con el OIJ, la alerta del hallazgo la dieron este domingo 9 de noviembre, a las 12:55 p.m.

Las autoridades judiciales identificaron al fallecido con el apellido Rodríguez, de 54 años.

El hallazgo ocurrió cuando hacían limpieza en la represa. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

“Presenta un golpe en un pómulo, al parecer producto del impacto al caer, no muestra otras heridas visibles”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

Sin embargo, están a la espera de los resultados de autopsia para determinar si tenía otras heridas que le provocaran la muerte.

Este hallazgo ocurrió cuando trabajadores de la represa realizaban un filtro de basura.