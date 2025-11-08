Sucesos

Tras recibir un reconocimiento por su labor, policía costarricense murió horas después

Martín Morera Sánchez recibió un reconocimiento por su excelencia en el cumplimiento de su deber

Por Alejandra Morales

El capitán de la Fuerza Pública Martín Morera Sánchez murió durante el Día del Policía Costarricense y luego de recibir un reconocimiento por su destacada labor.

A él lo felicitaron por su excelencia en el servicio, como un homenaje a su vocación y pasión. Lamentablemente, la ilusión por su galardón solo lo pudo disfrutar unas horas, ya que cuando regresaba a su casa sufrió un infarto y falleció, según lo confirmó la Fuerza Pública.

El oficial de la Fuerza Pública Martín Morera Sánchez murió en el propio día del Policía Costarricense luego de recibir un reconocimiento por su labor. Foto: Fuerza Pública (Fuerza Pública /Fuerza Pública)

Morera estaba destacado como jefe cantonal en Corredores, zona sur del país.

Este viernes 7 de noviembre se celebró el 76 aniversario del Día del Policía Costarricense, en el que él participó.

