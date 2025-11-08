Tras recibir un reconocimiento por su labor, policía costarricense murió horas después

El capitán de la Fuerza Pública Martín Morera Sánchez murió durante el Día del Policía Costarricense y luego de recibir un reconocimiento por su destacada labor.
A él lo felicitaron por su excelencia en el servicio, como un homenaje a su vocación y pasión. Lamentablemente, la ilusión por su galardón solo lo pudo disfrutar unas horas, ya que cuando regresaba a su casa sufrió un infarto y falleció, según lo confirmó la Fuerza Pública.
Morera estaba destacado como jefe cantonal en Corredores, zona sur del país.
Este viernes 7 de noviembre se celebró el 76 aniversario del Día del Policía Costarricense, en el que él participó.