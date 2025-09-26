Sucesos

Trasladan a 11 personas a un centro médico tras violento choque múltiple en la carretera General Cañas

En el choque, en la carretera General Cañas, se vieron involucrados un bus, una buseta, dos carros y una moto

Por Adrián Galeano Calvo
El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI.
El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI. (ANI/El choque ocurrió en Río Segundo de Alajuela, sobre ruta 1. Foto ANI.)

El violento choque múltiple entre un bus, una buseta, dos carros y una moto ocurrido este viernes en la mañana en la carretera General Cañas, provocó que 11 personas fueran llevadas a un centro médico.

Así lo informó la Cruz Roja, la cual detalló que afortunadamente todas las personas trasladadas se encontraban en condición estable, es decir, no presentaban heridas de consideración.

De acuerdo con la Benemérita, el aparatoso accidente ocurrió a eso de la 5:12 a.m., en Río Segundo de Alajuela, frente al aeropuerto Juan Santamaría, en sentido San José-San Ramón.

Debido a la cantidad de vehículos involucrados en el choque y a la alta posibilidades de que muchas personas resultaran heridas, la Cruz Roja envió al sitio trece unidades, entre básicas, avanzadas y de rescate.

“Reporte del mando indica 25 personas involucradas, pero solo 8 con lesiones. Los mismos se encuentran en valoración”, informó inicialmente la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrió el choque. En la zona se mantiene congestionamiento vial, el cual se espera que vaya disminuyendo conforme retiren los vehículos involucrados.

