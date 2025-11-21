Sucesos

Tremendo impacto entre bicicleta y moto provoca la muerte de un ciclista en Sarapiquí

La fatalidad ocurrió en finca 11 de Sarapiquí

Por Alejandra Morales

Un hombre que andaba en bicicleta falleció al ser víctima de un violento choque contra una moto.

La fatalidad fue reportada a las 12:36 p. m. de este viernes 21 de noviembre, en Finca 11 de Horquetas, Sarapiquí, cerca del supermercado Beto.

Colisión de motociclista contra ciclista, se abordan dos pacientes ambos hombres adultos, de los cuales uno se encuentra sin vida y el otro es llevado a la clínica de Río Frío”, señalaron en la Cruz Roja.

Las causas que mediaron en este accidente no están claras de momento.

Un hombre que andaba en bicicleta falleció al ser víctima de un violento choque contra una moto en finca 11 de Horquetas de Sarapiquí. Foto: Tomada de STV Sarapiquí (Tomada de STV Sarapiquí/Tomada de STV Sarapiquí)

La mañana de este viernes, también murió atropellada una muchacha de 18 años en Pérez Zeledón.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contabiliza 485 personas fallecidas en estos 11 meses del 2025.

ciclista muere en choque con motoSarapiquíaccidente de tránsito
