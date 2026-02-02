Sucesos

Tres personas resultan heridas tras choque en la ruta 32

Colisión entre dos vehículos livianos movilizó a cuatro unidades de la Cruz Roja; los pacientes fueron trasladados estables a centros médicos

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió un grave accidente entre dos vehículos la tarde de este lunes en la ruta 32.

Un grave accidente ocurrió este lunes en la Ruta 32 (Cruz Roja)

El accidente ocurrió aproximadamente a dos kilómetros del puente sobre el río Sucio, en sentido hacia San José.

Varias unidades de rescate atendieron el choque. Fotos Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

Según el reporte inicial, se informaba sobre personas prensadas dentro de las estructuras de los carros, por lo que se desplazaron al sitio varias ambulancias y un vehículo de rescate.

El choque fue muy aparatoso. (Cruz Roja)

Al llegar a la escena, Jorge Rovira, de la Cruz Roja, confirmó que los cuerpos de emergencia abordaron a tres pacientes, quienes fueron trasladados en condición estable a centros médicos en Heredia y San José para su valoración.

