Tres personas resultan heridas tras choque en la ruta 32

La Cruz Roja atendió un grave accidente entre dos vehículos la tarde de este lunes en la ruta 32.
El accidente ocurrió aproximadamente a dos kilómetros del puente sobre el río Sucio, en sentido hacia San José.
Según el reporte inicial, se informaba sobre personas prensadas dentro de las estructuras de los carros, por lo que se desplazaron al sitio varias ambulancias y un vehículo de rescate.
Al llegar a la escena, Jorge Rovira, de la Cruz Roja, confirmó que los cuerpos de emergencia abordaron a tres pacientes, quienes fueron trasladados en condición estable a centros médicos en Heredia y San José para su valoración.
