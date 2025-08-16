Triple homicidio en Santa Ana deja a cinco madres con el corazón destrozado

Una balacera en Pozos de Santa Ana, San José hirió a cinco personas y provocó la muerte de tres de ellos.

La Cruz Roja confirmó que la alerta la recibieron a las 6:16 p. m. de este viernes 15 de agosto, el día de la Madre en Costa Rica.

En Pozos de Santa Ana ocurrió una violenta balacera. Foto: Archivo (Juan R. Costa)

La balacera ocurrió frente a Howard’s Cantina, sobre la radial de Lindora.

Los rescatistas señalaron que llevaron a dos pacientes en condición delicada al hospital San Juan de Dios.

Las identidades de las víctimas no han trascendido, tampoco los detalles de cómo ocurrió este este violento hecho.

Hasta este 13 de agosto, se registraban 182 homicidios en San José.

