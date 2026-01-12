Un día de pesca terminó en tragedia para la familia de un hombre arrastrado por la corriente en El Cairo de Siquirres

Un día de pesca se transformó en desgracia para la familia de un hombre, quien fue arrastrado por la corriente en el río Reventazón, en El Cairo de Siquirres, Limón.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 8:52 p.m. de este domingo 11 de enero.

“Un hombre adulto, el cual se encontraba pescando a eso de las 3 p. m. de este domingo 11 de enero, al parecer fue arrastrado por la corriente. Dos personas que lo acompañaban dieron el aviso y la confirmación se mantiene”, señalaron en la Benemérita.

LEA MÁS: OIJ da desgarradores detalles en caso de Quebrada Ganado: Asesinó a balazos a exsuegra y luego tomó una fatal decisión

Cruz Roja mantiene la búsqueda desde la noche de este domingo 11 de enero, en El Cairo de Siquirres. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cruz Roja)

Agregaron que la motocicleta de la víctima fue encontrada en el sitio, por lo que tienen claro que el hombre no salió del lugar.

La mañana de este lunes 12 de enero confirmaron que se mantiene el rastreo.

LEA MÁS: Conmoción en San José: encuentran feto abandonado en la puerta de una casa

LEA MÁS: Empuje frío #9 hará que el frío se sienta con más fuerza en el país