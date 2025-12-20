Un disparo en el rostro mató a un joven de 17 años y el sospechoso sería su amigo de 16

Un adolescente de 17 años murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba dentro de una vivienda en Liberia, Guanacaste, en compañía de otro joven de 16 años.

De acuerdo con la versión del OIJ, en determinado momento, el menor de 16 años estaba manipulando un arma de fuego.

“En un momento dado este último habría manipulado un arma de fuego y por razones que aún se investigan se le habría accionado y producto de esto habría impactado en una ocasión en el rostro al menor de 17 años, el cual fallece en el sitio”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Disparo dentro de una vivienda terminó en tragedia para la familia de dos adolescentes de 17 y 16 años, en Liberia. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

El hecho fue reportado a las 4:40 p. m. de este jueves 18 de diciembre, momento en que los cuerpos de emergencia y las autoridades fueron alertados sobre la situación.

El joven de 16 años huyó del lugar; sin embargo, a las 6:40 p. m. del mismo jueves fue detenido a aproximadamente un kilómetro de donde ocurrieron los hechos, quedando a disposición del OIJ y la Fiscalía para el debido proceso judicial.

