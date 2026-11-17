Camilo Rodríguez compartió una dedicatoria para su hija en marzo de 2025.

El periodista y escritor Camilo Rodríguez compartió en marzo de 2025 un mensaje dedicado a su hija mayor, quien actualmente tiene 16 años. La publicación vuelve a llamar la atención tras el asesinato del comunicador, ocurrido este lunes 16 de noviembre.

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En aquel momento, Rodríguez celebró los 15 años de la joven y aprovechó para expresar públicamente el cariño que sentía por ella y la importancia que tenía en su vida.

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“Comparto mucho con mi hija. Ella llena mi vida con su pureza, con su magia y con su luz”, escribió en la publicación.

El periodista también contó que, aunque tenía cuatro hijos, solo podía compartir y abrazar a su hija mayor. Meses antes recordó unas palabras que su abuelita Mayita le había dicho cuando la menor estaba por nacer.

Camilo Rodríguez y su hija mayor.

“Usted qué sabe si esta chiquita va a ser su bastón algún día”, recordó que le había dicho su abuela.

Con el paso de los años, Rodríguez aseguró que aquella frase había cobrado sentido para él y describió a su hija como su “soporte, mis alas y mi bastón”, por la lucha a la que le hacía frente.

El comunicador también relató que la celebración de los 15 años de la joven fue muy especial para él y la describió como una fiesta llena de alegría y momentos emotivos.