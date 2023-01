“Un niño que daba felicidad”, dice mamá de joven que murió al caer en guindo

“Mi principe hermoso, el amor de mi vida”, así llamaba Indra Vivas a su hijo Joshua Arce Vivas, un adolescente de 14 años, que murió luego de viajar en un carro que cayó en un guindo de siete metros de profundidad.

La fatalidad ocurrió la noche del martes 3 de enero anterior, de la escuela de Garabito de Aguas Zarcas de San Carlos, un kilómetro y medio al sur y 300 metros al oeste.

Este jueves 5 de enero a la 1:30 p.m. sus seres queridos lo despedirán con una misa en la iglesia de Aguas Zarcas centro y luego pasará al cementerio de la localidad.

“Lo he estado cuidando”, expresó está mamá minutos antes del mediodía de este jueves.

Pese a su voz entrecortada trataba de agarrar fuerzas para despedir a su hijo menor, pues tiene otra hija mayor.

“Joshua era un buen muchacho, muy servicial, querido por su comunidad porque tenía valores como la amistad, sabía hacer amigos”, expresó esta valiente mamá.

En sus redes sociales le dedicó palabras de amor a su hijo.

“Y sí, pues la vida te arrancó de mi lado y no hay palabras para este dolor mi príncipe hermoso, el amor de mi vida. Ahora estás alegrando a otros porque eso eras...un niño que daba felicidad por su gran corazón y nobleza... Tenías tantas personas que te amaban mi amor, hoy no se ni qué sentir porque se me está yendo media vida”, escribió la mamá junto a un video con imágenes de él que ahora guarda como un tesoro.

Indra Vivas vivía enamorada de su hijo Joshua Arce Vivas, quien falleció al caer en un guindo en Aguas Zarcas. Foto: Tomada de facebook

Indra siempre estuvo enamorada de su hijo y publicaba con cariño parte de los logros que él consiguió en vida, como su graduación de escuela y cuando comenzó la etapa de adolescente.

Jovencito muere al caer en guindo de 7 metros de profundidad

El muchacho integraba los guías Scout junto con su mamá, quien es dirigente de esta organización sin fines de lucro.

De momento se desconocen las causas que provocaron la tragedia.