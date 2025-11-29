Un pleito en bar terminó en desastre familiar: balazos, un fallecido y un hombre en fuga

Una visita a un bar terminó de la peor manera para las familias de dos hombres que protagonizaron un pleito que terminó en tragedia.

La situación fue reportada a las 12:45 a. m. de este sábado en Ticaban de Pococí.

“El ofendido de apellido Bermúdez, de 35 años, se encontraba en un comercio (bar) cuando en un momento dado tuvo una riña con otro hombre; estos presuntamente se desplazaron hacia la vía pública, donde continuó la discusión”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Riña dejó a Bermúdez sin vida y al sospechoso prófugo. Foto: Ilustrativa

Sospechoso disparó varias veces

En un momento dado, la riña escaló a la furia extrema y uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones.

Estos impactos lograron alcanzar a Bermúdez, quien resultó herido en la espalda, en uno de los hombros y en el tórax. La víctima falleció en la calle principal y el sospechoso huyó del lugar, luego del cruel hecho de violencia innecesaria.

Dichosamente ninguna de las balas hirió a las otras personas que se mantenían en el sitio.

OIJ busca al responsable

Las autoridades del OIJ están detrás del responsable para determinar el origen del problema y para que enfrente el proceso por homicidio.

Hasta este viernes 28 de noviembre contabilizaban 794 homicidios en Costa Rica; las autoridades temen que la cifra de familias víctimas de asesinatos supere los 900.

Pococí pertenece a Limón, esta es la segunda provincia más violenta después de San José.

