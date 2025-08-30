Un tercer incendio se registró en San José en cuestión de horas

Los vecinos de San José despertaron esta mañana con un gran incendio en un edificio comercial. (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

El Benemérito Cuerpo de Bomberos registró un tercer incendio que se registró en San José en menos de 12 horas.

Los vecinos de San José se despertaron esta mañana con un gran incendio. A las 5:41 a.m., se registró un nuevo siniestro a tan solo 100 metros al norte de la Torre Mercedes.

El fuego se esparció en un área comercial de aproximadamente 2.300 metros cuadrados.

Los bomberos trabajaron incansablemente para tratar de apagar las llamas que estaban consumiendo el lugar.

Según las imágenes, el humo se extendió varios kilómetros.

En las labores estuvieron presentes 12 unidades de bomberos, entre ellas dos ambulancias.

Recordemos que el viernes los bomberos también se esforzaron por apagar otros dos incendios en Ipís de Goicoechea, y en Moravia.

Se reportó que en Ipís, el incendio destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y tres apartamentos, dejando a varias familias sin hogar.

En este 2025 el Cuerpo de Bomberos ha atendido 665 incendios en estructuras. Algunos de ellos han considerado como los más grandes de los últimos 15 años.