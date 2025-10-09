Una madre desapareció y su denuncia llegó al OIJ casi un mes después

Ana Yancie Alvarado Ruiz, de 55 años, fue vista por última vez el 14 de setiembre anterior y la denuncia llegó al OIJ 24 días después, pues fue presentada el 7 de octubre anterior.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la mujer fue vista en Chorotega, en Santa Cruz de Guanacaste, y de ahí se le perdió el rastro.

Según información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ella es mamá de una mujer de 32 años y abuela de cuatro menores de edad.

Las autoridades difundieron la imagen de Ana Yancie y piden ayuda para dar con ella. Si usted la ha visto o sabe dónde se encuentra, llame a la línea confidencial 800-8000-645 o bien puede escribir al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.

