Sucesos

Una madre desapareció y su denuncia llegó al OIJ casi un mes después

Ana Yancie Alvarado Ruiz, de 55 años, fue vista por última vez el 14 de setiembre

Por Alejandra Morales

Ana Yancie Alvarado Ruiz, de 55 años, fue vista por última vez el 14 de setiembre anterior y la denuncia llegó al OIJ 24 días después, pues fue presentada el 7 de octubre anterior.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la mujer fue vista en Chorotega, en Santa Cruz de Guanacaste, y de ahí se le perdió el rastro.

Según información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ella es mamá de una mujer de 32 años y abuela de cuatro menores de edad.

Las autoridades difundieron la imagen de Ana Yancie y piden ayuda para dar con ella. Si usted la ha visto o sabe dónde se encuentra, llame a la línea confidencial 800-8000-645 o bien puede escribir al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

