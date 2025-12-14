Sucesos

¿Va a salir de paseo este domingo? Prepárese porque así estará el tiempo hoy

IMN brindó un informe sobre el pronóstico para este domingo

Por Adrián Galeano Calvo

Si tiene planeado salir este domingo a pasear o a realizar sus compras navideñas, lo mejor es que lo haga acompañado de un buen abrigo y un paraguas.

De acuerdo con el informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este domingo permanecen las condiciones inestables en el país, lo cual acentúa la posibilidad de lluvias y aguaceros en los diferentes periodos del día, así como ráfagas de vientos alisios moderados a fuertes.

03/10/2024 Cartago. Aguacero; Lluvia; Clima; Paraguas y sombrillas; Invierno; Epoca lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
En algunas partes del país se esperan aguaceros y fuertes vientos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“En específico, se espera que se presenten lluvias en las costas de ambas vertientes durante la mañana, provocando lluvias en el Caribe, sobre el Pacífico Central y Sur”, indicó el IMN.

Hacia el periodo vespertino, las lluvias y aguaceros se podrían extender a las cordilleras del Caribe y hacia la Zona Norte, así mismo al Valle Central y vertiente del Pacífico.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

