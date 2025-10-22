Vecina de Quepos tras el temblor: “Pensamos que la casa se nos iba a caer, no pudimos dormir por miedo”

El fuerte temblor se dio el martes por la noche y el epicentro fue en Quepos. (Facebook/Facebook)

Los vecinos de Quepos siguen impactados luego del fuerte temblor de 6,1 grados que sacudió a esa comunidad y a todo el país la noche del martes.

Susana Pacheco vive en el centro de Quepos, cerca de donde se dio el epicentro, y asegura que no pudieron dormir por miedo.

“Nosotros vivimos en el centro y ya estábamos todos acostados, mi esposo y mis tres hijos, escuchamos como un ruido o un golpe y en eso empezó a temblar, yo al principio pensé que no iba a ser fuerte, pero de un momento a otro se sintió durísimo y no paraba”, dijo.

Fuerte temblor en el país, con epicentro en Quepos.

“No sé cuánto duró el temblor, la verdad, pero para mí fue eterno, un reloj de una de las paredes se cayó y se quebró todo, mis hijos corrieron a buscarnos, la casa es de dos pisos y se escuchaba horrible, entonces decidimos salir al patio que es bastante grande y seguro, mi vecina pegaba unos gritos horribles, ella vive sola, la escuchábamos que decía: ‘Santo, santo’, entonces empezamos a gritarle que saliera y se pasó por el patio para podernos acompañar. Pensamos que la casa se nos iba a caer, no pudimos dormir por miedo”.

Susana asegura que luego de eso ya no lograron dormir más porque sí se asustaron mucho.

“Esto ha sido una locura en los chats de WhatsApp y entre los vecinos, hoy salí a comprar el pan a las 5:30 a.m, y nadie deja de hablar de eso, fue un susto bien grande. A la señora de la panadería se le cayeron varias cosas, lo que a uno le da paz es que no hay personas heridas”, dijo la vecina.

El sismo de 6,1 grados se dio a las 9:57 de la noche, con una profundidad de 17, además el epicentro fue a 29 kilómetros al suroeste de Manuel Antonio de Quepos en el Pacífico Central.

En las últimas horas se han dado gran cantidad de réplicas, los expertos han indicado que existe la posibilidad de un sismo de la misma magnitud.