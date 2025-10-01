Vecinos del niño que cayó en la alcantarilla se reunirán esta noche por esta conmovedora razón

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Los vecinos del niño Leandro Mangas, quien cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, se reunirán la noche de este miércoles para apoyar a la familia.

Los lugareños, ante la desesperación de que los días pasan y pasan, han convocado a una vigilia a las 7 de la noche, en lugar donde el niño cayó en la alcantarilla.

“Queremos invitarnos a un tiempo de oración a Dios para que aparezca nuestro querido Nano, por favor, traer una velita”, dice la invitación que ha llegado por WhatsApp y grupos de Facebook.

Además, han pedido no llevar niños porque temen que llueva a esas horas.

La vigilia se realiza en el sitio donde se dio la tragedia (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Los socorristas, que cumplen este miércoles seis días de búsqueda, siguen descartando todos los posibles lugares con la esperanza de devolverle a su mamá su cuerpo para que pueda darle santa sepultura.