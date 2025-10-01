Sucesos

Vecinos del niño que cayó en la alcantarilla se reunirán esta noche por esta conmovedora razón

Vecinos de Purral quieren apoyar a la familia ante la desesperación que se vive en la comunidad

Por Silvia Coto
Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja
Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Los vecinos del niño Leandro Mangas, quien cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, se reunirán la noche de este miércoles para apoyar a la familia.

Los lugareños, ante la desesperación de que los días pasan y pasan, han convocado a una vigilia a las 7 de la noche, en lugar donde el niño cayó en la alcantarilla.

“Queremos invitarnos a un tiempo de oración a Dios para que aparezca nuestro querido Nano, por favor, traer una velita”, dice la invitación que ha llegado por WhatsApp y grupos de Facebook.

Además, han pedido no llevar niños porque temen que llueva a esas horas.

30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
La vigilia se realiza en el sitio donde se dio la tragedia (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Los socorristas, que cumplen este miércoles seis días de búsqueda, siguen descartando todos los posibles lugares con la esperanza de devolverle a su mamá su cuerpo para que pueda darle santa sepultura.

