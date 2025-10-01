Vecinos del niño que cayó en la alcantarilla se reunirán esta noche por esta conmovedora razón

Los vecinos del niño Leandro Mangas, quien cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, se reunirán la noche de este miércoles para apoyar a la familia.
LEA MÁS: Motocicleta sin frenos cae a quebrada de 30 metros en Acosta y pareja está muy grave
Los lugareños, ante la desesperación de que los días pasan y pasan, han convocado a una vigilia a las 7 de la noche, en lugar donde el niño cayó en la alcantarilla.
LEA MÁS: Trágico accidente en la Ruta 32: trabajador fallece atropellado por vagoneta
“Queremos invitarnos a un tiempo de oración a Dios para que aparezca nuestro querido Nano, por favor, traer una velita”, dice la invitación que ha llegado por WhatsApp y grupos de Facebook.
LEA MÁS: Joven relató cómo vio el terror en los ojos del mejor amigo de Kevin Kirby
Además, han pedido no llevar niños porque temen que llueva a esas horas.
Los socorristas, que cumplen este miércoles seis días de búsqueda, siguen descartando todos los posibles lugares con la esperanza de devolverle a su mamá su cuerpo para que pueda darle santa sepultura.