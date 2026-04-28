Video: Colombianos se hicieron pasar por empresarios y terminaron amordazando a sus víctimas en un apartamento

Cuatro extranjeros, que serían de nacionalidad colombiana, se habrían hecho pasar por empresarios para engañar a una pareja, a la cual asaltaron tras dejarla amordazada dentro de un apartamento.

El plan de los sujetos no salió del todo bien, pues fueron grabados por varias cámaras de seguridad y ahora dichas imágenes están siendo difundidas por el OIJ con el fin de recibir información sobre su paradero.

LEA MÁS: ¿Los reconoce? OIJ busca a banda de adultos y menores que roban motos en Tamarindo

De acuerdo con la Sección de Asaltos del OIJ, los hechos por los que son buscados ocurrieron la tarde del 13 de diciembre del año pasado en Mata Redondo, en San José.

“Un grupo conformado por cuatro sujetos, presuntamente de nacionalidad colombiana, a través de redes sociales contactó al ofendido haciéndose pasar por supuestos compradores de propiedades.

LEA MÁS: OIJ llora muerte de jefe judicial que dejó una gran huella en la institución

“Tras acordar reuniones ‘formales’ para negocios, pidieron que la víctima cambiara dinero en dólares, alegando que solo manejaban efectivo. Al parecer, el ofendido aceptó y pidió ayuda a una conocida para reunir el dinero en colones”, detalló el OIJ.

Según las autoridades, en una segunda reunión en un apartamento, en apariencia los extranjeros sorprendieron al hombre y a la mujer, los amordazaron y robaron el dinero, para finalmente huir del lugar.

LEA MÁS: Colegio en el que estudiaba muchacho cruelmente asesinado en Heredia suspendió lecciones por este motivo

En cuanto a los sospechosos, la Policía Judicial señaló que se trata de cuatro hombres de tez trigueña, con edades entre los 30 y 40 años.

Si usted tiene información sobre este caso o ha visto a alguno de estos sujetos, puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.