Video de oso hormiguero escapando de incendio conmueve en redes

Bomberos pidieron a la población evitar las quemas. (captura /captura)

Un video que circula en redes sociales ha conmovido a miles de personas al mostrar el angustiante momento en que un oso hormiguero intenta escapar de un incendio forestal.

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Las imágenes, grabadas por un vecino en Guanacaste, muestran al animal desplazándose entre ramas en un intento desesperado por huir del fuego. Sin embargo, el avance se le dificulta, lo que hace aún más impactante la escena.

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El clip fue compartido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que acompañó la publicación con un mensaje claro: “No se vale”.

El video fue grabado por un vecino en Guanacaste.

El oso hormiguero fue captado mientras intentaba escapar de un incendio forestal. (captura /captura)

El video fue grabado por un vecino en Guanacaste. (captura /captura)

Bomberos hacen llamado urgente

Tras la difusión del video, los bomberos aprovecharon para hacer un llamado a la población sobre el peligro de las quemas.

Según detallaron, en lo que va del año ya se contabilizan 98 incendios forestales y más de 5.000 mil incendios en vegetación en el país.

“Los animales no se pueden defender del fuego, pero nosotros podemos evitarlos”, señalaron.

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Fauna, la más afectada

El caso del oso hormiguero evidencia una realidad que muchas veces pasa desapercibida: la fauna silvestre es una de las más afectadas por los incendios.

Las imágenes provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su tristeza e indignación por lo ocurrido, además de pedir mayor conciencia para evitar este tipo de situaciones.