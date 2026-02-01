(Video) Esto dijo Ariel Robles sobre los polémicos gestos con los que Rodrigo Chaves respondió a quienes le gritaron “fuera, fuera”

Ariel Robles, candidato presidencial por el Partido Frente Amplio, dio un contundente mensaje relacionado con los gestos que el presidente Rodrigo Chaves les hizo a un grupo de votantes que le gritaron en coro: “fuera, fuera”.

Esa situación ocurrió la mañana de este domingo cuando Chaves se retiraba de la escuela Juan Santamaría, en Curridabat, luego de acompañar a la diputada Pilar Cisneros a que ejerciera su derecho al voto.

LEA MÁS: Videos: “Fuera, fuera”, así fue cómo votantes recibieron a Rodrigo Chaves a su llegada a escuela donde votó Pilar Cisneros

Rodrigo Chaves les hace polémicos gestos a votantes que lo abuchearon

Al ser consultado sobre el cuestionado comportamiento de Chaves, el candidato del Frente Amplio prácticamente dijo que el actual presidente nunca entendió lo que era vivir en Costa Rica.

“Nunca entendió lo que significa vivir en un país de paz, nunca entendió lo que es vivir en un país con diálogo, nunca entendió lo que era que la democracia costarricense es mucho más que personas, que es mucho más que ego, que son mucho más que ambiciones personales, que la democracia costarricense se construye en un respeto por la diversidad de opiniones”, dijo Robles.

LEA MÁS: Laura Fernández cambió de última hora su agenda este domingo

Ariel Robles se refiera al comportamiento de Chaves con votantes que lo abuchearon

Además, Robles aprovechó esta situación para hacer un llamado a las personas para que no caigan en ese tipo de provocaciones y que más bien disfruten de esta fiesta cívica con los valores que siempre han representado al costarricense.

“La democracia costarricense no es que todos pensemos igual, es que nos respetemos en medio de nuestras diferencias, y esas provocaciones en el caso nuestro, del Frente Amplio y de todas las personas que hemos estado liderando este proceso, el mensaje es que no caigamos en esas tentaciones, votemos con alegría, con felicidad, con mucha emoción, somos más que esa violencia, somos más que ese conflicto, somos más que los gritos, podemos hacer las cosas con mucha decencia”.

LEA MÁS: ¿José María Figueres agregaría a Rodrigo Chaves al chat de expresidentes? Esta fue su curiosa respuesta