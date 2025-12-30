Video muestra cómo ocurrió el trágico accidente de camión de basura que cobró la vida de un hombre en Heredia

Un video grabado por cámaras de seguridad muestra cómo ocurrió el trágico accidente de un camión de basura que terminó por cobrar la vida de un hombre la madrugada de este martes en Heredia.

Las autoridades informaron que el mortal hecho ocurrió a eso de las 12:48 a.m. en el sector de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia, desde donde se recibió la alerta sobre el vuelco de un camión de basura.

”Se da el reporte del vuelco de un camión de basura, reportan tres personas, una de ellas prensadas debajo del camión sin signos de vida en la escena, las otras dos no requiere de traslado“, detalló la Cruz Roja.

Así ocurrió el mortal accidente con camión de basura en Heredia

En el video, que ya circula en redes sociales, se observa como el camión de basura va cuesta abajo a una alta velocidad, mientras su conductor va pitando de forma desesperada. Dicha situación hace pensar que el conductor pudo quedarse sin frenos por una aparente falla mecánica.

Segundos después se alcanza a ver cuando el camión de basura se sale de la carretera en una curva y se vuelca sobre una cuneta, estrellándose contra un paredón de tierra.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero de forma preliminar se habla de que podría tratarse del conductor del camión de basura, aunque esto no ha sido confirmado por la Policía Judicial.