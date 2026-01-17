Video muestra el aterrador momento en que asaltante amenaza a mujer con cuchillo en parada de bus

Una mujer vivió momentos de verdadero terror cuando un hombre se bajó de un carro y la amenazó con un cuchillo, para así poder robarle su bolso.

El video de los hechos fue difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia con el objetivo de obtener información que les permita dar con el asaltante.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:10 a.m. del miércoles 10 de diciembre del 2025, cuando la mujer se encontraba esperando un bus en San Francisco de Heredia.

“El sujeto llegó a bordo de un vehículo a una parada del bus, se bajó de este, la amenazó con un arma blanca y le arrebató el teléfono celular y el bolso a la ofendida”, informó el OIJ.

En la grabación se observa cómo el carro en el que viajaba el sospechoso pasa por donde estaba la mujer y al ver que se encontraba sola este da vuelta en u para cometer el asalto.

La mujer intentó evitar que le robaran el bolso al dar varios pasos hacia atrás, pero de nada le sirvió pues el sujeto terminó arrebatándoselo.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.