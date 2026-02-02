Video: OIJ busca a ciclista que habría acosado a menor de edad mostrándole sus partes íntimas en dos ocasiones

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está dándole cacería a un ciclista que figura como sospechoso del presunto delito de acoso sexual callejero en perjuicio de una menor de edad.

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ difundió este lunes un video en el que aparece el sospechoso, con el objetivo de que la ciudadanía colabore con información para ubicarlo.

De acuerdo con la Policía Judicial, el sujeto es buscado por dos hechos que habría cometido la tarde del 21 de octubre del 2025 en Escazú y la mañana del 29 de julio de ese mismo año en San Francisco de Dos Ríos.

“En apariencia, el sospechoso, quien viajaba en una bicicleta, abordó a una persona menor de edad en vía pública, con quien, aparentemente, mantuvo conversaciones de índole sexual, además de que, al parecer, le mostró sus partes íntimas”, informó el OIJ.

Si usted ha visto a este sujeto o sabe dónde podría encontrarse, puede contactar al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.