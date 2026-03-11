Video revela que colegial asesinado venía sufriendo agresiones de compañeros

Un video que salió a la luz tras el homicidio de Liann Alejandro Rivas Quesada revela que el colegial, asesinado a puñaladas en Liberia, habría sido víctima de agresiones en el IPEC, donde asistía a clases.

En las imágenes se observa al muchacho mientras es perseguido y golpeado por varios jóvenes, algunos con uniforme y otros con ropa particular. El video fue visto por la familia después de la muerte de Liann, lo que ha aumentado el dolor entre sus seres queridos.

Así lo confirmó a La Teja Zita White, tía abuela del joven, quien aseguró que de haber conocido estas imágenes antes habrían intentado ayudarlo.

“Él no peleaba, si en los videos se nota que él ni siquiera las manos mete, él corre”, expresó White.

Familia se enteró después de la tragedia

La familiar explicó que en la casa nunca notaron que el muchacho tuviera problemas, por lo que ahora les duele pensar que pudo haber estado sufriendo en silencio.

Según relató, tanto ella como otros familiares reconocieron a Liann en el video, el cual aparentemente habría sido grabado en febrero, cuando inició el curso lectivo.

“Tengo treinta años de trabajar en la Fuerza Pública en el área administrativa. Si él le hubiese dado alguna señal a la abuelita (hermana de Zita), ella inmediatamente me llama, porque tenemos buena comunicación y vivimos a la par”, contó la mujer.

White recordó que Liann era un muchacho alegre, pero notaron que tras cumplir 18 años su comportamiento cambió.

“Era un niño que solo se reía; cuando cumplió los 18 años como que cambió, muy serio, ya metido solo en su cuarto”, señaló.

“Seguro se aguantaba el dolor”

En el video, según describe la familia, se observa cómo varios jóvenes persiguen al colegial y lo golpean en la espalda y el abdomen.

Para su tía abuela, lo más doloroso es pensar que el joven prefirió no contar lo que estaba pasando y que las personas que lo veían no le decían nada a la familia.

“Nunca le vimos ningún golpe o que se lamentara de dolores; seguro se los aguantaba para no decirnos nada, porque en el video se ve que él trata de cubrirse y no le tocan la cara”, lamentó White.

La familia ahora enfrenta el dolor de la pérdida mientras salen a la luz detalles que podrían evidenciar el sufrimiento que vivía el joven antes de su muerte.