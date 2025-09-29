(Videos) Cómo un asalto transformó a los clientes en héroes para Mailo, el panadero tiktoker

El asalto que sufrió el famoso panadero tiktoker Mailo no solo le trajo momentos de angustia y preocupación, sino de bendición, pues sus clientes le han dado un gran apoyo durante estos días.

Mailo fue víctima de asalto en su panadería (Silvia Coto/Cortesía)

La panadería, ubicada en Gravilias de Desamparados, fue asaltada la madrugada del viernes cuando hombres armados, los encañonaron, los tiraron al piso y los amarraron.

Al panadero Mailo lo despertaron al ponerle la pistola en la cabeza mientras estaba durmiendo.

Él nos contó que sintió tristeza porque le robaron sus cámaras, una 360 que estaba muy ilusionado por aprender a usarla bien; también, dos celulares y dinero.

Sin embargo, el comerciante asegura que sus clientes lo han motivado para seguir adelante y no permitir que lo que le pasó le robe la paz.

“Cuando ocurrió lo del asalto, la gente me preguntaba cómo podían ayudarme, que si podían hacerme un Sinpe, pero yo les dije, vengan, vengan a la panadería. Yo nunca les digo en los videos que vengan, nunca se los he pedido, pero esa era la mejor manera de ayudarme. El viernes vendimos casi todo, el sábado tuve que cerrar a las 5 de la tarde y hasta ofrecer disculpas porque todo se vendió y la gente sigue viniendo”, dijo Mailo.

Él señala que en sus lives le ha pedido a la gente que comparta sus videos y les dé like para poder seguir creciendo.

“Me he sentido acompañado, apoyado, y muy agradecido”, dijo.

Mailo asegura que sus clientes lo están apoyando mucho luego del asalto

Los clientes aprovechan no solo para comprarle, sino para tomarse fotos con él y también para contarles a los que llegan desde lugares más lejanos su travesía para probar los ricos panes y postres.

Don Mailo asegura que ha recibido también apoyo de sus proveedores porque el día del asalto había cosas que pagar y todos le apoyaron.

Una empresa hasta le regaló unas deliciosas natillas para que se ayudara y las vendiera en la panadería.

Mailo, el panadero más famoso en Tiktok asegura que no va a permitir que nada lo detenga y seguirá trabajando fuerte. (Silvia Coto)

“Ahora solo queda salir adelante, con más medidas de seguridad, e ir superando, poco a poco, lo que ocurrió”, dijo.

Mailo, panadero de Tiktok: "Me desperté con una pistola en la cabeza"

Don Mailo es famoso por su quesillo venezolano, cinco leches, chilapinto, pasteles de pollo, pasteles de carne, pasteles de cebolla, pañuelotes y prusianotes y un montón de productos más.