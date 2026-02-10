Vientos peligrosos marcan este martes y esta semana ingresará el empuje frío #15

Los fuertes vientos continúan afectando este martes distintas regiones del país, con ráfagas de moderada a muy fuerte intensidad, principalmente en el Pacífico Norte, Valle Central y zonas montañosas.

Incluso, la mañana de este martes ocurrió una emergencia en Grecia, donde un techo salió volando y golpeó a un hombre, según confirmó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Techo sale volando por fuertes vientos y deja a un hombre gravemente herido en Grecia

Ráfagas alcanzan hasta 95 km/h en algunas zonas del país y obligan a extremar precauciones. Fotos: Mayela López (Mayela López)

De acuerdo con el pronóstico, durante este martes se mantendrán vientos acelerados, con ráfagas que oscilarán entre 35 y 70 kilómetros por hora (km/h), y máximos de hasta 95 km/h en sectores como La Cruz, en Guanacaste. Estas condiciones obligan a extremar precauciones, especialmente por la caída de objetos, ramas y estructuras livianas.

Posteriormente, predominarán vientos alisios de moderada a acelerada intensidad, con ráfagas entre 30 y 60 km/h en el Valle Central, Pacífico Norte y áreas montañosas, mientras que al norte de Guanacaste podrían registrarse máximos entre 80 y 85 km/h.

LEA MÁS: Balacera interrumpe partido en Tamarindo y deja cuatro heridos, incluida una menor de 13 años

En la Zona Norte, el Caribe Norte y el Caribe Sur, se mantendrán condiciones favorables para lluvias, con nubosidad de parcial a total. Entre miércoles y viernes no se descartan lluvias ocasionales en estas regiones.

Además, las autoridades meteorológicas informaron que el empuje frío #15 ingresará al mar Caribe el próximo jueves; no obstante, se trata de un sistema muy débil, que no generará efectos directos sobre el país, señalaron en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Hacia el fin de semana, se prevé una disminución gradual de la intensidad del viento.