Violenta agresión en Desamparados: hieren a hombre a balazos y luego con cuchillo

Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

La violencia alcanzó a un hombre la noche del sábado en Desamparados luego de que fue atacado a balazos y también con un puñal.

Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 11:08 p. m., por lo que movilizó de inmediato a una unidad básica de emergencias a la escena.

Al llegar, los paramédicos atendieron a la víctima, quien recibió balazos en el glúteo y la pierna, así como otra lesión provocada con cuchillo en uno de sus brazos.

El hombre fue trasladado a la clínica Marcial Fallas en condición grave.

Las circunstancias del ataque se encuentran en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar las causas y dar con los responsables.