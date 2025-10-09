Sucesos

Violenta balacera deja 6 personas heridas en Hatillo

Ambulancias de la Cruz Roja y la Caja trasladaron a los heridos

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La balacera ocurrió en la localidad de 15 de Setiembre. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una violenta balacera ocurrida la noche de este miércoles dejó seis personas heridas y una comunidad llena de angustia y temor ante lo sucedido.

El incidente fue confirmado por la central de Cruz Roja, la cual indicó que el tiroteo ocurrió a eso de las 8:44 p.m. en Hatillo, San José, específicamente en la localidad de 15 de Setiembre.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona recibió la alerta sobre varias personas baleadas que, al parecer, fueron llevadas en vehículos particulares hasta la clínica Solón Núñez.

La Cruz Roja informó que ellos trasladaron a cuatro personas baleadas, mientras que otras ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social trasladaron a los otros dos heridos.

Según la Benemérita, se trataba de dos personas en condición delicadas y las otras cuatro con heridas de consideración a causas de impactos de bala que recibieron en distintas partes del cuerpo.

Los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales San Juan de Dios, México y Calderón Guardia.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

