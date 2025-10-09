Violenta balacera deja 6 personas heridas en Hatillo

La balacera ocurrió en la localidad de 15 de Setiembre. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una violenta balacera ocurrida la noche de este miércoles dejó seis personas heridas y una comunidad llena de angustia y temor ante lo sucedido.

El incidente fue confirmado por la central de Cruz Roja, la cual indicó que el tiroteo ocurrió a eso de las 8:44 p.m. en Hatillo, San José, específicamente en la localidad de 15 de Setiembre.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona recibió la alerta sobre varias personas baleadas que, al parecer, fueron llevadas en vehículos particulares hasta la clínica Solón Núñez.

La Cruz Roja informó que ellos trasladaron a cuatro personas baleadas, mientras que otras ambulancias de la Caja Costarricense de Seguro Social trasladaron a los otros dos heridos.

Según la Benemérita, se trataba de dos personas en condición delicadas y las otras cuatro con heridas de consideración a causas de impactos de bala que recibieron en distintas partes del cuerpo.

Los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales San Juan de Dios, México y Calderón Guardia.

De momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos.