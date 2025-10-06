Sucesos

Violenta balacera en Guanacaste deja un hombre muerto y una pareja herida

La violenta balacera ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este lunes

Por Adrián Galeano Calvo
La balacera dejó un hombre muerto y una pareja herida. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un nuevo hecho de sangre golpeó a la provincia de Guanacaste, esta vez se trató de una violenta balacera contra tres personas que tuvo un mortal desenlace.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual detalló que los hechos ocurrieron a eso de la 1:50 a.m. de este lunes en el sector de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste.

De acuerdo con la Cruz Roja, por razones que no son claras, en el sitio se dio un tiroteo en el que tres personas fueron alcanzadas por las balas.

A su llegada a la escena, los paramédicos atendieron a un hombre y una mujer que estaban heridos, ambos fueron llevados en condición crítica a la clínica de Santa Cruz.

En ese mismo lugar, el personal de la Benemérita encontró a un hombre, el cual ya no presentaba signos vitales a consecuencia de los múltiples disparos que recibió.

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer una versión sobre lo sucedido ni las identidades de las personas afectadas.

Un hecho similar a este ocurrió el pasado sábado en Pavas, San José, donde tres hombres fueron asesinados a balazos.

