Violenta madrugada en Limón: hombre es asesinado de varios balazos dentro de una casa

Vecinos despertaron sobresaltados por una ráfaga de disparos en Limón. La víctima sería un adulto mayor

Por Alejandra Morales
El homicidio ocurrió en Matama de Limón y el caso es investigado por el OIJ. Foto: Ilustrativa

Una persona fue asesinada de múltiples balazos en Aguas Zarcas, en Matama de Limón. El homicidio sucedió dentro de una casa.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 4:19 a.m. de este miércoles 8 de octubre.

“Herido por arma de fuego, sin signos de vida”, fue el reporte que dieron en la Benemérita.

Los vecinos afirmaron que escucharon la balacera.

Al parecer, la víctima sería un adulto mayor; sin embargo, el OIJ aún no ha dado detalles de este violento hecho.

Limón en la segunda provincia violenta de Costa Rica, la primera es San José.

De momento no hay personas detenidas y los investigadores se mantienen en el sitio recopilando evidencias.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

