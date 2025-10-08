Violenta madrugada en Limón: hombre es asesinado de varios balazos dentro de una casa

El homicidio ocurrió en Matama de Limón y el caso es investigado por el OIJ. Foto: Ilustrativa

Una persona fue asesinada de múltiples balazos en Aguas Zarcas, en Matama de Limón. El homicidio sucedió dentro de una casa.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 4:19 a.m. de este miércoles 8 de octubre.

“Herido por arma de fuego, sin signos de vida”, fue el reporte que dieron en la Benemérita.

Los vecinos afirmaron que escucharon la balacera.

Al parecer, la víctima sería un adulto mayor; sin embargo, el OIJ aún no ha dado detalles de este violento hecho.

Limón en la segunda provincia violenta de Costa Rica, la primera es San José.

De momento no hay personas detenidas y los investigadores se mantienen en el sitio recopilando evidencias.

