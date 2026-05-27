Sucesos

Violenta riña dentro de La Reforma terminó con un reo fallecido

El Ministerio de Justicia informó que un reo fue identificado preliminarmente como el supuesto agresor

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una riña entre privados de libertad del centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, tuvo un fatal desenlace.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia, el cual informó que un privado de libertad apellidado García López, de 39 años, falleció la mañana de este miércoles en el hospital México a consecuencia de una agresión.

LEA MÁS: “Ángel” y “Neyma”: los tatuajes que serían claves para identificar a mujer que murió de forma misteriosa en hospital

De acuerdo con la Policía Penitenciaria, los hechos se dieron este martes cuando se reportó una agresión entre personas privadas de libertad, en la cual García recibió un fuerte golpe.

“De inmediato, el personal policial actuó conforme a los protocolos de seguridad y atención establecidos, coordinando la valoración médica y el posterior traslado al hospital debido a la gravedad de la lesión”, indicó Justicia.

Vigilancia en una torreta de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Todo listo en el centro penitenciario para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata.
El reo apellidado García falleció este miércoles en el hospital México. Foto Archivo. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

LEA MÁS: Detienen a mujer por lo que habría intentado hacer con supuesto sicario del Diablo que estaba en clínica

Luego de la agresión, se logró identificar como posible agresor a un reo de apellidos Rico Gómez, quien fue aislado preventivamente mientras se realizaban las diligencias correspondientes dentro del centro penal.

“Este miércoles a las 06:25 horas, mientras el privado de libertad permanecía internado bajo custodia policial en el Hospital México, personal médico confirmó su fallecimiento producto de las lesiones sufridas”, destacó Justicia.

LEA MÁS: Detienen a pareja armada que llevaba cerca de ¢8 millones en efectivo dentro de carro

La Policía Penitenciaria señaló que mantiene coordinación con las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación respectiva y el esclarecimiento de los hechos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Reo agredidoReo fallecidoLa Reforma
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.