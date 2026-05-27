Violenta riña dentro de La Reforma terminó con un reo fallecido

Una riña entre privados de libertad del centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, tuvo un fatal desenlace.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia, el cual informó que un privado de libertad apellidado García López, de 39 años, falleció la mañana de este miércoles en el hospital México a consecuencia de una agresión.

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De acuerdo con la Policía Penitenciaria, los hechos se dieron este martes cuando se reportó una agresión entre personas privadas de libertad, en la cual García recibió un fuerte golpe.

“De inmediato, el personal policial actuó conforme a los protocolos de seguridad y atención establecidos, coordinando la valoración médica y el posterior traslado al hospital debido a la gravedad de la lesión”, indicó Justicia.

El reo apellidado García falleció este miércoles en el hospital México. Foto Archivo. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

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Luego de la agresión, se logró identificar como posible agresor a un reo de apellidos Rico Gómez, quien fue aislado preventivamente mientras se realizaban las diligencias correspondientes dentro del centro penal.

“Este miércoles a las 06:25 horas, mientras el privado de libertad permanecía internado bajo custodia policial en el Hospital México, personal médico confirmó su fallecimiento producto de las lesiones sufridas”, destacó Justicia.

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La Policía Penitenciaria señaló que mantiene coordinación con las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación respectiva y el esclarecimiento de los hechos.