Sucesos

Violento choque entre 3 motocicletas deja 3 personas heridas, una de ella en condición crítica

Las autoridades aún no cuentan con una versión de cómo ocurrió el accidente

Por Adrián Galeano Calvo

Un insólito accidente ocurrió la noche de este viernes en Santo Domingo de Heredia cuando, por circunstancias que aún no son claras, tres motocicletas chocaron entre sí.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en la localidad de San Vicente de Santo Domingo.

El comité local fue alertado sobre una colisión múltiple con varias personas heridas, por lo que despacharon personal en tres ambulancias.

El violento choque se dio entre dos carros en San Nicolás de Cartago. Foto Cruz Roja.
Los heridos fueron llevados al hospital de Heredia. Foto Cruz Roja/Archivo.

“En la escena se atienden tres pacientes, se traslada uno en condición crítica, uno urgente y otro en condición estable”, detalló la Benemérita.

Los tres heridos fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia.

Choque motocicletasMotociclistas heridos choque Santo Domingo
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

