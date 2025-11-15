Violento choque entre 3 motocicletas deja 3 personas heridas, una de ella en condición crítica

Un insólito accidente ocurrió la noche de este viernes en Santo Domingo de Heredia cuando, por circunstancias que aún no son claras, tres motocicletas chocaron entre sí.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en la localidad de San Vicente de Santo Domingo.

El comité local fue alertado sobre una colisión múltiple con varias personas heridas, por lo que despacharon personal en tres ambulancias.

Los heridos fueron llevados al hospital de Heredia. Foto Cruz Roja/Archivo.

“En la escena se atienden tres pacientes, se traslada uno en condición crítica, uno urgente y otro en condición estable”, detalló la Benemérita.

Los tres heridos fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia.