Violento choque entre 3 motocicletas deja 3 personas heridas, una de ella en condición crítica

Un insólito accidente ocurrió la noche de este viernes en Santo Domingo de Heredia cuando, por circunstancias que aún no son claras, tres motocicletas chocaron entre sí.
LEA MÁS: Desesperada búsqueda de mamá y su hija de 6 años, están desaparecidas desde hace 12 días
De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, el accidente ocurrió a eso de las 9:30 p.m. en la localidad de San Vicente de Santo Domingo.
El comité local fue alertado sobre una colisión múltiple con varias personas heridas, por lo que despacharon personal en tres ambulancias.
LEA MÁS: Localizan carro de sospechoso de terrible atropello a motociclista en Montes de Oca
“En la escena se atienden tres pacientes, se traslada uno en condición crítica, uno urgente y otro en condición estable”, detalló la Benemérita.
LEA MÁS: OIJ detiene en Corredores a joven ligado a un homicidio y presunto robo
Los tres heridos fueron llevados al hospital San Vicente de Paul en Heredia.