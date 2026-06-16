Violento choque entre buseta estudiantil y pick up deja 8 colegiales afectados

Ocho estudiantes de un centro médico tuvieron que ser llevados a un centro médico luego de que la buseta en la que viajaban se viera involucrada en un choque contra un pick up.

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Afortunadamente, todos los colegiales, así como los conductores de ambos vehículos se encuentran en condición estable, confirmaron los cuerpos de emergencia.

La Cruz Roja informó que el accidente ocurrió a eso de las 6:56 a.m. en Taras de Cartago.

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Afortunadamente ninguna persona resultó herida de gravedad en el choque. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La Cruz Roja movilizó cuatro ambulancias y abordó en el sitio a 19 personas, de las cuales trasladó a 9 en condición estable al dispensario del INS, de estos 8 eran menores de edad”, informó la Benemérita.

La novena persona trasladada al centro médico por la Cruz Roja fue el conductor del vehículo pick up, el cual no presentaba lesiones de consideración.

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Las autoridades informaron que otros 10 estudiantes quedaron a cargo de sus padres, quienes se encargaron de trasladarlos por sus propios medios a un centro médico.