Voraz incendio amenaza con devorar dos casas y una ebanistería frente a cárcel de San Sebastián

En estos momentos personal del Cuerpo de Bomberos está haciéndole frente a un voraz incendio que amenaza con consumir por completo dos viviendas y una ebanistería.

De acuerdo con dicha institución, el siniestro se originó a eso de las 7:20 p. m. de este miércoles en San Sebastián, San José, en unas casas ubicadas frente a la cárcel de San Sebastián.

El incendio tiene lugar frente a la cárcel de San Sebastián. Foto cortesía. (cortesía/El incendio tiene lugar frente a la cárcel de San Sebastián. Foto cortesía.)

Debido a la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos ha despachado diez unidades, de las cuales cuatro ya se encuentran en la escena.

Videos que circulan en redes sociales muestran enormes llamas que se siguen abriendo paso entre las estructuras.

*Noticia en desarrollo.