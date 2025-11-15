Voraz incendio amenaza con devorar por completo un minisúper en Puntarenas

Este sábado por la tarde, el Cuerpo de Bomberos está movilizando recursos para hacerle frente a un voraz incendio que amenaza con destruir por completo un minisúper en Puntarenas.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el siniestro fue reportado a las 2:31 p.m. de este sábado en Quebrada Ganado, en Tárcoles, específicamente en el minisúper La Esquina.

Las llamas están afectando gran parte del minisúper. Foto Bomberos. (Bomberos/Cortesía)

“Atendemos incendio de grandes proporciones, esto en Puntarenas, Garabito, Tárcoles, Quebrada Ganado”, informó la oficina de prensa de Bomberos.

De momento las autoridades no han brindado más información sobre la emergencia, pero en fotos que circulan en redes sociales se alcanza a ver que gran parte del negocio está siendo afectado por las llamas.

*Noticia en desarrollo.