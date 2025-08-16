Dos familias quedaron sin hogar por feroz incendio en este 15 de agosto, Día de la Madre

Dos humildes casas quedaron destruidas por completo por culpa de las llamas, que azotaron en el sector de Los Ranchos en León XIII, Tibás.

Los Bomberos atendieron la situación la tarde de este viernes 15 de agosto, desde las 5:55 p. m.

LEA MÁS: Joven de 14 años asesinado afuera de escuela era parte de una de las bandas narco más peligrosas de Costa Rica

La emergencia es atendida en el sector conocido como Los Ranchos. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

Señalan que el área afectada fue de 150 metros cuadrados, quince minutos después de la alerta las llamas fueron controladas y evitaron que se pasara a otros ranchos de la zona.

LEA MÁS: El asesino de Kimberly Araya Granados dejó un daño que ni la muerte ni la justicia sanan

Al incendio respondieron unidades de la estación de Tibás y de la Metropolitana Norte.

En lo que llevamos de este 2025, los bomberos han atendido 610 incendios en viviendas.

La Cruz Roja también llegó al sitio y atendieron a una persona, pero no necesitó ser llevada a ningún centro médico.

LEA MÁS: Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre