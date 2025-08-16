Sucesos

Dos familias quedaron sin hogar por feroz incendio en este 15 de agosto, Día de la Madre

La emergencia la atendieron en el sector conocido como Los Ranchos

Por Alejandra Morales

Dos humildes casas quedaron destruidas por completo por culpa de las llamas, que azotaron en el sector de Los Ranchos en León XIII, Tibás.

Los Bomberos atendieron la situación la tarde de este viernes 15 de agosto, desde las 5:55 p. m.

bomberos
La emergencia es atendida en el sector conocido como Los Ranchos. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla)

Señalan que el área afectada fue de 150 metros cuadrados, quince minutos después de la alerta las llamas fueron controladas y evitaron que se pasara a otros ranchos de la zona.

Al incendio respondieron unidades de la estación de Tibás y de la Metropolitana Norte.

En lo que llevamos de este 2025, los bomberos han atendido 610 incendios en viviendas.

La Cruz Roja también llegó al sitio y atendieron a una persona, pero no necesitó ser llevada a ningún centro médico.

