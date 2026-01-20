Vuelco cobra la vida de un conductor de 32 años en Puerto Jiménez

Un hombre de apellido Cortés, de 32 años, es la víctima mortal de un vuelco en Puerto Jiménez, zona sur del país.

Las autoridades judiciales señalaron que él viajaba junto a un acompañante y cuando llegaron al cruce de La Palma, en Puerto Jiménez, el carro en el que viajaban se volcó.

“El acompañante logró salir del carro por sus propios medios y fue atendido en el lugar”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a eso de la 1:13 a.m. de este martes en la comunidad de Puerto Jiménez.

Según la Benemérita, el reporte que recibió el comité local alertaba sobre la colisión de un vehículo contra un objeto fijo.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido. Foto Archivo.

“Se atiende la colisión de un vehículo contra un objeto fijo; en el sitio se atendieron dos hombres adultos, uno de ellos ya no presentaba signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

En cuanto al otro hombre, los paramédicos informaron que este rehusó ser trasladado a un centro médico.

De momento, se desconoce las causas del accidente, pero las autoridades no descartan un posible exceso de velocidad.

Hasta el jueves 15 de enero se contabilizaban 26 personas fallecidas por accidentes en carretera.