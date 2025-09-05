Vuelco de camión es el responsable de enormes presas en Alajuela

El vuelco de un camión en Villa Bonita, sobre la carretera Bernardo Soto, en sentido San José hacia Manolos, Alajuela, es el responsable de las enormes presas que se registran desde la madrugada de este viernes 5 de setiembre.

La Policía de Tránsito realizó un desvío para los conductores que necesitan circular hacia San Ramón, por una carretera paralela en Villa Bonita, Alajuela.

Las autoridades reportan enormes presas en sentido Alajuela a San José, recomiendan usar la ruta 27, por El Coyol, como vía alterna, porque aunque está saturada, avanza un poco más que por la Bernardo Soto y la General Cañas.

El panorama podría llevarse más horas, ya que una grúa desde Cartago es la que va a quitar el camión que se encuentra abarcando casi las dos vías.

Las causas que generaron este accidente no están claras, no hay víctimas mortales que lamentar.

