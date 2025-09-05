Sucesos

Vuelco de camión es el responsable de enormes presas en Alajuela

En Villa Bonita, sobre la carretera Bernardo Soto, un camión volcó y genera grandes problemas de tránsito

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El vuelco de un camión en Villa Bonita, sobre la carretera Bernardo Soto, en sentido San José hacia Manolos, Alajuela, es el responsable de las enormes presas que se registran desde la madrugada de este viernes 5 de setiembre.

La Policía de Tránsito realizó un desvío para los conductores que necesitan circular hacia San Ramón, por una carretera paralela en Villa Bonita, Alajuela.

LEA MÁS: Vaguada y onda tropical #28 provocarán fuertes aguaceros el primer fin de semana de setiembre

El vuelco de un camión en Villa Bonita, sobre la carretera Bernardo Soto, en sentido San José hacia Manolos, Alajuela es el responsable de las enormes presas que se registran desde la madrugada de este viernes 5 de setiembre. Foto: La Teja
El vuelco de un camión en Villa Bonita, sobre la carretera Bernardo Soto, en sentido San José hacia Manolos, Alajuela es el responsable de las enormes presas que se registran desde la madrugada de este viernes 5 de setiembre. Foto: La Teja (La Teja/La Teja)

Las autoridades reportan enormes presas en sentido Alajuela a San José, recomiendan usar la ruta 27, por El Coyol, como vía alterna, porque aunque está saturada, avanza un poco más que por la Bernardo Soto y la General Cañas.

LEA MÁS: Pleito en una cuartería se convirtió en escenario de un asesinato

El panorama podría llevarse más horas, ya que una grúa desde Cartago es la que va a quitar el camión que se encuentra abarcando casi las dos vías.

Las causas que generaron este accidente no están claras, no hay víctimas mortales que lamentar.

LEA MÁS: Adolescentes de 15 años llevan cuatro meses desaparecidos y la angustia de sus familias aumenta

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelco de camiónpresas en la Bernardo Sotopresas en Alajuela
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.