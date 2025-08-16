Ya se sabe quién era la mujer hallada sin vida en río de Cartago

Miriam Cecilia Meza Cerdas, de 74 años, es la mujer que encontraron sin vida en un río en Paraíso de Cartago, la mañana de este viernes 15 de agosto.

Así lo confirmaron fuentes policiales a La Teja.

La víctima era vecina de la tranquila comunidad y sus vecinos están alarmados, debido a esta lamentable situación.

La adulta mayor era muy querida por los vecinos y señalaron que era muy devota a Dios, así lo manifestaron en sus redes sociales.

Las autoridades confirmaron que el hallazgo se dio a eso del mediodía, a 200 metros al sur del parque local.

Al parecer, personas que cruzaban el puente que pasa sobre el río observaron a la distancia lo que parecía ser un cuerpo que estaba sobre unas piedras, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Las causas de la muerte de esta adulta mayor serán esclarecidas con la autopsia, trascendió que tenía varios padecimientos y no descartan que se haya desvanecido; sin embargo, están a la espera de los resultados forenses.