Amigo de Leonardo Perucci revela qué hablaron horas antes de su fallecimiento

Leonardo Perucci, era actor y presentador. (redes/Facebook)

La muerte del reconocido artista Leonardo Perucci dejó tristeza entre quienes compartieron con él durante su trayectoria. Uno de ellos fue el cantante y compositor Duvalier Quirós, quien reveló qué fue lo que conversó con su amigo el lunes, apenas un día antes de su fallecimiento.

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Quirós compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que recordó ese último contacto y contó que Perucci le había hablado sobre su estado de salud.

“Lunes hablé con vos, amigo. Con mi amigo don Leonardo. Me comentó cómo se sentía. Le pedí a Dios que se hiciera su voluntad. Él sabía que estaba muy delicado,” escribió.

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El cantante también expresó que aunque la noticia de su muerte le duele, tiene la tranquilidad de saber que su amigo se fue en paz después de luchar por su salud.

“Sé que se fue en paz. Luchó mucho y sabía que su corazón estaba muy débil. Descansa, querido amigo, en los brazos de Dios. Nunca dejaré de recordarte y agradecerte por tu apoyo y cariño”, agregó por medio de Facebook.

Duvalier Quirós recordó la última conversación que tuvo con Leonardo Perucci. (Archivo)

El apoyo que Leonardo Perucci le dio para llegar a Viña del Mar

En su despedida, Duvalier también recordó uno de los momentos más importantes de su carrera musical y el papel que tuvo Perucci para que pudiera representar a Costa Rica en el reconocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.

Según relató, el artista lo impulsó a participar y también colaboró para que su canción fuera enviada, junto con otras composiciones de artistas nacionales, al proceso de selección que se realizaba por medio de Canal 7.

Quirós recordó con especial cariño el momento en que recibió la llamada de Perucci para comunicarle que había clasificado.

“Don Leo, con toda la fe”, le había dicho cuando le entregó su canción. Tiempo después, recibió una llamada que nunca olvidará.

“Me llamaste para decirme: ‘Huevón, ¿estás sentado?’, y me dijiste que había clasificado para representar a Costa Rica en el Festival de Viña del Mar, en Chile,” recordó.

El cantante cerró su mensaje agradeciéndole aquella oportunidad y enviando un abrazo a la familia del artista.

“Mucha fortaleza a tu hermosa familia, que siempre te amó y te seguirá amando. Un abrazo hasta el cielo, amigo. Tu amigo Duva. Hasta siempre”, concluyó.

Leonardo Perucci falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años.

Su muerte se produjo después de que fue sometido el lunes 9 de noviembre a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias. Durante el procedimiento, los médicos le colocaron un stent (un pequeño tubo de malla metálica o plástica que se introduce en un conducto o vaso sanguíneo del cuerpo), pero su condición continuó siendo delicada, especialmente por sus problemas respiratorios.