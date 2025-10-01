¿A qué hora ver Barcelona vs PSG y qué otros partidos de Champions hay este miércoles 1 de octubre?

El duelo entre Barcelona y PSG se robará todas las miradas en esta nueva jornada de la Champions League 2025/26. Ambos equipos llegan con figuras de talla mundial y con la presión de sumar puntos clave en la fase de grupos.
El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España (1 p. m. Costa Rica y Centroamérica), lo que significa que en América el partido se verá en horas de la tarde. Este choque, que revive una de las rivalidades más intensas de los últimos años, promete ser de alta intensidad desde el inicio.
Horarios por región para Barcelona vs PSG
- España: 9:00 p. m.
- Costa Rica y Centroamérica: 1:00 p. m.
- México: 1:00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 p. m.
- Argentina, Chile y Uruguay: 4:00 p. m.
- Estados Unidos (Este): 3:00 p. m.
- Estados Unidos (Pacífico): 12:00 p. m.
Canales para ver el partido
- En España, se transmitirá por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- En Latinoamérica y Centroamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ (Plan Premium).
- En México, el partido podrá verse por Caliente TV y Amazon Prime Video.
- En Costa Rica, la señal estará en ESPN.
- En Estados Unidos, se podrá seguir en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video.
Otros partidos de la jornada
Aunque el choque entre Barcelona y PSG es el más esperado, este miércoles habrá una intensa programación de la Champions. Estos son los encuentros más destacados:
- Qarabág vs Copenhague – 11:45 a. m. (hora Costa Rica) – ESPN 2 / Disney+.
- Unión Saint-Gilloise vs Newcastle – 11:45 a. m. – ESPN / Disney+.
- Mónaco vs Manchester City – 2:00 p. m. – ESPN / Disney+.
- Borussia Dortmund vs Athletic Club – 2:00 p. m. – ESPN / Disney+.
- Villarreal vs Juventus – 2:00 p. m. – ESPN / Disney+.
- Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven – 2:00 p. m. – ESPN / Disney+.
- Nápoli vs Sporting CP – 2:00 p. m. – ESPN / Disney+.
La jornada completa asegura emociones en varios frentes, con choques entre equipos históricos y clubes que buscan dar la sorpresa.
Resultados de los partidos jugados ayer martes
La segunda fecha de la Champions comenzó este martes con partidos llenos de goles y sorpresas. Estos fueron los marcadores:
- Kairat Almaty 0 – 5 Real Madrid
- Atalanta 2 – 1 Club Brugge
- Atlético de Madrid 5 – 1 Eintracht Frankfurt
- Chelsea 1 – 0 Benfica
- Inter de Milán 3 – 0 Slavia Praga
- Bodo/Glimt 2 – 2 Tottenham
- Galatasaray 1 – 0 Liverpool
- Marsella 4 – 0 Ajax
- Pafos 1 – 5 Bayern Múnich
