¿A qué hora y por cuál canal ver a la Sele Femenina Sub-17 en el Mundial de Marruecos este viernes?

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica disputa hoy su tercer partido en el Mundial de Marruecos 2025

Por Hillary Chinchilla Marín

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica se enfrenta este viernes a Marruecos en su tercer partido del Mundial de la FIFA, con la ilusión de conseguir un triunfo que le permita avanzar a la siguiente fase.

El compromiso será a la 1:00 p. m. (hora de Costa Rica) y podrá verse en Teletica Canal 7.2 (televisión digital), escucharse por Teletica Radio y seguirse en línea a través de la plataforma FIFA+, que transmite todos los encuentros del torneo.

Selección Costa Rica sub-17 femenina ante Brasil, Mundial Marruecos 2025.
Costa Rica empató 1-1 ante Brasil y busca su primera victoria en el Mundial de Marruecos. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Resultados previos de la Sele Sub-17

El camino del equipo costarricense no ha sido fácil. En su debut, cayó 3-0 ante Italia, y en el segundo partido logró empatar 1-1 frente a Brasil, manteniendo vivas sus opciones de clasificación.

Con un cierre exigente ante las anfitrionas, las dirigidas por el cuerpo técnico nacional necesitan sumar los tres puntos y esperar resultados en el otro juego del grupo.

El ambiente previo al duelo decisivo

El plantel se ha mostrado motivado en los entrenamientos previos, enfocado en corregir detalles defensivos y mejorar la efectividad frente al arco rival. Desde Marruecos, jugadoras y cuerpo técnico han mostrado el compromiso del grupo y la ilusión de llevar al país a la siguiente ronda.

