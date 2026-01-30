Teleguía Deportes

Christian Sandoval le tiró con todo a estos jugadores del Saprissa tras empate en Pérez Zeledón

El periodista deportivo de Teletica Radio cuestionó con fuerza el desempeño defensivo del Saprissa tras el empate 3-3 ante Pérez Zeledón

Por Hillary Chinchilla Marín

El periodista deportivo Christian Sandoval, figura de Teletica Radio, defendió públicamente al joven portero Abraham Madriz y lanzó fuertes críticas contra otros jugadores y el cuerpo técnico del Saprissa, tras el empate 3-3 frente a Pérez Zeledón.

Christian Sandoval y Allan Alemán
Christian Sandoval defendió al joven portero Abraham Madriz tras el empate de Saprissa. (TDMás/Captura)

Defensa al portero y críticas sin filtro

Luego del compromiso, Sandoval utilizó su cuenta en X para referirse a la actuación del guardameta, quien este torneo se estrena como portero número uno del equipo morado.

El comunicador pidió no cargar responsabilidades sobre Madriz y apuntó directamente a errores previos en la jugada.

No maten al muchacho Madriz; Paradela le tira una papaya y el joven portero tuvo que hacerlo”, escribió el periodista, en referencia a Luis Javier Paradela.

En el mismo mensaje, Sandoval fue contundente al evaluar el rendimiento colectivo del equipo en zona defensiva.

Saprissa es un desastre en zona defensiva”, añadió.

Pérez Zeledón vs Saprissa. Jornada seis
Sandoval le tiró con todo a varios defensas morados (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Señalamientos a jugadores y al técnico

El periodista también cuestionó del desempeño de otros futbolistas del plantel. Sobre Pablo Arboine, indicó que llega “a destiempo siempre”, mientras que de Gerald Taylor afirmó que “no ve una”. En el caso de Jorkaeff Azofeifa, hizo alusión a críticas ya conocidas en el entorno morado.

Además, Sandoval cerró su comentario con una referencia directa al entrenador Vladimir Quesada, sugiriendo que no reconoce los problemas defensivos del equipo.

Bueno, no todos, Vladimir no lo sabe”, escribió.

El respaldo a Abraham Madriz llega en medio de la presión que enfrenta el joven arquero en su primera temporada como titular indiscutible.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

