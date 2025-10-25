Teleguía Deportes

Herediano vs. Cartaginés: ¿a qué hora y por cuál canal ver el partido de este sábado?

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se enfrentan en un partido decisivo

Por Hillary Chinchilla Marín

El Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés se enfrentan este sábado por la noche en el estadio Carlos Alvarado, en un partido decisivo por la jornada 14 del torneo de Apertura 2025.

El Team se juega gran parte de su futuro en el campeonato. El conjunto florense, que llega con altibajos en su rendimiento, necesita ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del certamen nacional.

El rival será el Cartaginés, que sí está en zona de clasificación y busca sumar puntos para afianzarse entre los primeros lugares de la tabla. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la presión de un cierre de torneo cada vez más ajustado.

Cartago vs Heredia
El juego se disputará a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado y será transmitido por FUTV. (Mayela López/Mayela López)

Hora, sede y transmisión del partido

El encuentro entre el Team y los brumosos se disputará este sábado 25 de octubre, a las 8:00 p.m., en el estadio Carlos Alvarado, casa alterna del conjunto florense.

El juego será transmitido en vivo por FUTV, canal que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato nacional, y también podrá escucharse por las principales emisoras deportivas del país.

Lo que se juegan ambos clubes

El Herediano, dirigido por Jafet Soto, se encuentra en una situación delicada: está fuera de zona de clasificaicón y un nuevo tropiezo podría dejarlo contra las cuerdas.

En tanto, el Cartaginés, bajo el mando de Andrés Carevic, llega motivado y con la ilusión de seguir escalando posiciones.

Ambos cuadros cuentan con plantillas de peso y figuras determinantes.

Cartaginés
Herediano recibe esta noche al Cartaginés en un partido crucial por la clasificación del Apertura 2025. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Un clásico provincial con historia

Los enfrentamientos entre brumosos y florenses suelen ser partidos intensos, con historia, rivalidad y emoción garantizada.

Hillary Chinchilla Marín

