Herediano vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido este sábado?

La segunda jornada del Torneo de Clausura 2026 tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa, dos de los equipos más ganadores del fútbol nacional, que llegan con realidades distintas tras su debut en el campeonato.

Duelo de peso en el inicio del Clausura

El duelo se jugará a las 8:00 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El compromiso entre florenses y morados está pactado para este sábado a las 8:00 de la noche, en el Estadio Carlos Alvarado, escenario que albergará uno de los choques más esperados de la fecha.

El Saprissa inició su camino en el torneo con un empate, como local, ante Puntarenas FC, resultado que dejó sensaciones divididas en su afición, al tratarse de un equipo que siempre parte como candidato al título. Ahora, el cuadro tibaseño buscará su primera victoria del certamen ante un rival directo.

Por su parte, el Herediano arrancó el Clausura 2026 con el pie derecho tras imponerse, como visitante, 2 por 0 al Sporting, mostrando solidez y efectividad en su estreno. El Team intentará ratificar ese buen inicio y sumar puntos importantes en una plaza siempre exigente.

El enfrentamiento entre ambos clubes suele marcar el pulso del campeonato, no solo por su historial y rivalidad, sino también por la calidad de sus planteles y la importancia que tiene este tipo de encuentros en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

El juego se podrá seguir por la pantalla de Futv.

Saprissa y Herediano se enfrentan en el partido más atractivo de la jornada 2. (Creada con IA) (Creada con IA/Chatgpt)

