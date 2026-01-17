El pronóstico de Gabriel Sibaja sobre cómo sería su debut en Herediano que sorprendió hasta a su papá

Gabriel Sibaja fue la gran sorpresa en la alineación del Herediano el miércoles ante Sporting FC. José Giacone se la jugó y le permitió debutar en primera a sus 17 años.

El nombre del talentoso volante sonó con fuerza desde octubre cuando los florenses anunciaron su llegada y la de su hermano mellizo Emmanuel, procedentes del Saprissa.

Posteriormente, el muchacho estuvo en el mundial sub-17 en Catar con la Selección de Costa Rica y tres meses después de su llegada, ya está jugando en primera división.

Gabriel Sibaja tuvo un buen debut con el Herediano el miércoles ante Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una convicción que venía desde casa

La Teja habló con don Jorge Sibaja, papá del talentoso joven, para conocer un poco más de él y entre las cosas que nos dijo hasta nos sorprendió con una confesión.

“Gabriel sí tenía muy claro algo, él decía que iba a debutar a los 17 años, él ha tenido esa convicción, lo ha tenido bien claro y ha trabajado para eso, es algo que soñaba”, nos dijo.

Esa idea y esa convicción fueron parte de los detalles por los que optaron por irse al Team, un equipo en el que le aseguraron que le darían oportunidad para competir por un puesto, que creerían en su talento más allá de la edad que tuvieran.

Gabriel y Emmanuel Sibaja reciben gran respaldo de su familia. (Cortesía Jorge Sibaja/Cortesía Jorge Sibaja)

Un proceso que se aceleró más de lo esperado

Para don Jorge, pese a que cuando se fueron a Heredia estaban con mucho optimismo de lo que podría pasar, no pensaban que las cosas se darían tan rápido.

“Nosotros cuando llegamos aquí al Herediano, en algún momento pensábamos que sí, obviamente iban a debutar, pero no así tan rápido. Conforme fue entrenando con Giacone y con lo que le iba diciendo, me decía que le parecía un muchacho muy interesante, con carácter en la cancha y yo le dije, alístese porque cualquier momento puede ser que lo tomen en cuenta”.

“Claro que nos toma un poco por sorpresa como papás, pasó casi de un momento a otro, en tres o cuatro meses, todo fue muy rápido, pero bueno yo creo que es parte de la visión de Jafet (Soto) y de todo el staff, de tener esa visión en un muchacho que lleva esa proyección y que no hay por qué tener miedo, sino ser de armas tomar de una vez, se han dado las cosas muy rápido y para bien gracias a Dios al final”, comentó.

Gabriel y Emmanuel Sibaja han viajado con la Selección Sub 17 a diversos países. (Cortesía Jorge Sibaja/Cortesía Jorge Sibaja)

Listo para enfrentar al Monstruo

El fútbol muchas veces es caprichoso y en el caso de Gabriel, lo puso prácticamente de inmediato con el equipo al que hasta hace poco defendía, como lo es Monstruo, un reto que don Jorge siente, el joven está listo.

“Para él va a ser muy bonito una oportunidad así porque le va a dar ese carácter de seguir hacia adelante, de saber que puede también jugar con equipos grandes con la misma dinámica, con el mismo carácter en la cancha y así lo esperamos en Dios que tenga sus minutos y que lo siga haciendo de la mejor manera”, destacó.

Una decisión que hoy la familia siente correcta

Todos estos detalles hacen sentir a la familia que sin duda tomaron la decisión correcta con el cambio, un jugador como Gabriel ya estaba listo para retos grandes.

Los gemelos desde que eran niños demostraron gran pasión y gusto por el fútbol, a los cinco años empezaron a jugar en escuelita de fútbol en el barrio Santísima Trinidad en San Pablo de Heredia y desde entonces su vida gira alrededor del balón.

Desde que era un niño Gabriel Sibaja recibía trofeos por goleo. (Cortesía Jorge Sibaja/Cortesía Jorge Sibaja)

En el caso de Emmanuel está en el Alto Rendimiento florense a la espera de una oportunidad más adelante, pulirse un poquito más.

Carácter, personalidad y cero miedo escénico

Muy sorprendido con Gabriel, don Jorge nos contó que siempre ha sido una persona de retos, y entre más fuertes mejor, tiene mucho carácter y personalidad, por lo que vio en cancha lo dejó muy satisfecho, que el escenario no lo intimidara y se pudiera mostrar tal cual es.

Los orgullosos papás estuvieron el miércoles en el estadio Puente Piedra en La Argentina de Grecia para vivir en familia ese momento tan especial.

“Yo creo que él se va a ir soltando un poco más cada vez que le den sus minutos, aprovechando, va a ir desarrollando el fútbol de él, que es muy ofensivo, ahora estuvo más de carrilero, pero se irá soltando”, indicó.

Gabriel Sibaja con Claudio Jara, uno de los ídolos del Herediano. (Cortesía Jorge Sibaja/Cortesía Jorge Sibaja)

Elogios que respaldan el debut

A la familia la deja muy orgullosa ver todos los elogios que ha recibido estos días de parte de prensa, aficionados y especialmente de Giacone, quien en conferencia de prensa tras el juego con los albinegros destacó las cualidades del muchacho.

“Uno como papá siempre ve a los hijos jugar bien, de repente no se ve con otros ojos porque son sus hijos, pero lo bonito es eso, que otras personas lo hayan reconocido también, el desempeño que verdaderamente sí tuvo en la cancha, no le pesó nada el debut, me comentaban que lo vieron como si tuviera muchos partidos en primera”, dijo.

Giacone no quiso revelar este viernes si usará a Gabriel contra el Monstruo, pero lo elogió de nuevo y por lo que expresó, no sería raro verlo nuevamente.