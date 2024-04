Keylor Navas podría tomar una decisión inesperada sobre su futuro, según página francesa

Keylor Navas debe definir su futuro en junio. (PSG)

Keylor Navas estaría analizando inesperadas decisiones para su futuro, que quedará incierto a partir de junio, cuando termine contrato con el París Saint-Germain (PSG).

Ya es un hecho que el portero costarricense no seguirá jugando con el cuadro parisino a partir de junio y entre las páginas informativas del PSG empezó a salir una inesperada información.

La página PSG Insde Actus, que tiene miles de seguidores, anunció este martes que el Halcón estaría analizando su retiro.

“Keylor Navas se plantea cada vez más retirarse. El portero costarricense no tiene previsto volver a jugar en Europa, salvo que exista un gran contrato. Arabia Saudita le ofrece un salario enorme, pero al portero no le haría ninguna gracia. Por un momento México abrió los brazos de par en par (el Tigres ), pero ya no sería así. New Castle también estaba interesado, pero Keylor pudo apreciar su experiencia en Inglaterra”, compartieron.

Según ellos, Navas se podría ver tentado por una opción en la MLS, que cada día se vuelve más popular y llamativa para las grandes estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Hace unos días, tras la doble fecha FIFA con la Sele, el guardameta no quiso hablar de su futuro y aseguró que nadie sabe qué va a pasar mañana.