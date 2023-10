Lionel Messi le hizo un reclamo público a Ibai y se le escapó un palabrón que ya es viral

LIonel Messi ganó su octavo Balón de Oro y tras la gala se mostró como nunca contra Ibai Llanos (FRANCK FIFE/AFP)

Lionel Messi mostró un lado poco conocido al hacerle un reclamo público al streamer español Ibai Llanos que se hizo viral en redes sociales.

Aunque en el pasado se han mostrado unidos y hasta el español ha ido a cenar a la casa del argentino, tras ganar su octavo balón de oro, Messi le dijo de todo a Llanos por exponerlo y no tener privacidad protagonizando un momento viral

“Gracias, igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, que mandaste mensajes y lo hiciste todo público. Ahora no te voy a contestar más porque hacés todo público, no tenés privacidad vos”, le dijo con una sonrisa en una videollamada tras recibir su felicitación.

Aunque Ibai intentó bajarle el tono al reclamo asegurando que el Kun Agüero (mejor amigo de Messi) fue quien lo enseñó, el campeón del mundo siguió reclamando en tono divertido y se le salió un palabrón.

“Yo te contesté bien, de buena onda y vos me exponés enfrente de todos y lo que no mostraste lo dijiste, la próxima no te contesto más, te clavo el visto”.

Llanos se hizo el desinteresado y le preguntó por el premio, lo que le dio mucha risa a Messi.

“Ya cambió de tema el hijo de p... Estoy muy contento, fue una linda noche, es un premio de lo que hicimos en el Mundial, el pasado fue por la Copa América y los anteriores por la carrera en el Barcelona, el mejor equipo del mundo”, concluyó con una sonrisa.

El video suma millones de reproducciones en redes como X (antiguo Twitter), Instagram y Tiktok.